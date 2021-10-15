PROJEDE ÜNİVERSİTE YOK!

Bilkent, Malatya’da Çalışmalarına Başladı

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Bilkent Okulları, Malatya’da kurulacak anaokulu, ilk ve ortaokul ile lise düzeyinde eğitim verecek kampüs için çalışmalarına başladı. Okulda eğitim görecek öğrenciler tam burs imkanından faydalanabilecekler.

TBMM tarafından 2006 yılında kabul edilen 5526 sayılı kanunla Bilkent Üniversitesi’ne Erzurum, Malatya, Van ve Şanlıurfa illerinde Eğitim Bilimleri Enstitüleri açma izni verildi.

Bilkent Okulları Erzurum’dan sonra Malatya’da da şantiye çalışmalarına başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Bilkent’in Malatya’da yapacağı okulları hakkında bilgi verdi. İnönü Üniversitesi Araştırma Hastanesi tarafında Fırıncılar bölgesinde Bilkent’in kazı çalışmalarına başladığını söyleyen Kanbay, toplam 350 milyonluk bir yatırımın Malatya ile buluşacağını belirtti. Ayrıca Kanbay, şantiye alanında da incelemelerde bulunarak ilgili yetkililerden bilgi aldı.

KAÇ DÖNÜM ÜZERİNE KURULACAĞI BELİRSİZ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Bilkent Okullarının proje resimleriyle birlikte detayları da yer aldı. Paylaşımda, Fırıncılar bölgesinde inşa edilecek okulların 350 dönüm üzerinde yer alacağı kaydedilirken bu rakam Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin basına servis ettiği bültenlerde 375 dönüm olarak belirtilmişti. Tam olarak, bu özel okulların kaç dönüm üzerine kurulacağı muammasını korusa da okulların için de A’dan Z’ye bir eğitim planı olduğu görülüyor.

PROJEDE ÜNİVERSİTE YOK!

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 350 dönüm üzerine inşa edileceğine yer verilen okulların bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise yer alacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Bilkent Okulları hakkındaki demecinde “Bilkent’in anaokulunu, ilkokulunu, ortaokulunu ve lisesini daha sonrada üniversitesini Fırıncılar bölgesinde ihdas ettiğimiz 375 bin dönüm arazide başlanılacak” ifadelerinden yola çıkacak olursak da söz konusu projede üniversite kampüsüne yer verilmediğini de görüyoruz. Bu kadar devasa bir alan üzerine kurulacak olan okullarda ilerleyen dönemde Malatya’nın ihtiyacına göre TBMM kararıyla enstitü kurulacak. Ayrıca edindiğimiz bilgilere göre Gürkan’ın ‘yer ihdasını kendilerinin yaptığını’ söylemesine rağmen aslında yer tahsisinin Milli Emlak tarafından Milli Eğitime yapılıyor.

PROJEDE NELER YER ALIYOR?

Bilkent Okulları’nın Malatya’da hayata geçirecekleri eğitim bilimleri enstitülerini incelediğimizde 350 dönümlük kampüs alanında; ortak alan mekân bahçelerinin, sera ve ekim alanlarının, yürüyüş rotalarının, ana sınıfı eğitim alanlarının, lisenin, avlunun (açık eğitim alanı), sınıf bahçelerinin, çok maçlı salonların, kütüphane gibi bölümlerin yer aldığını görüyoruz.