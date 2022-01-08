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Anasayfa / Asayiş / Kablo hırsızlarına jandarmadan darbe

Kablo hırsızlarına jandarmadan darbe

kablo hırsızlarına jandarmadan darbe
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Kilis’te, jandarma ekipleri, köylerde kablo hırsızı 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Son dönemlerde artan kablo hırsızlığı nedeniyle Kilis’in Akçabağlar köyü civarında 15 bin TL değerinde kablo çalan iki şüpheli çaldıkları kabloları yakmaya çalışırken yakalandı. İfadeleri alınan M.Ö ve M.Ü. adliyeye sevk edildi. Kablolar ile sahiplerine teslim edildi.

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