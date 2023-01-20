Jospin gözden düşmüş!

Performansındaki düşüş nedeniyle Bodrumspor maçı kadrosuna alınmayan Yeni Malatyaspor’un Burundili oyuncusu Jospin Nshimirimana, teknik heyetin gözüne yeniden girmek için uğraşıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Adanaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalışmalarını 3 puan parolasıyla sürdüren sarı kırmızılılar Adanaspor maçında mutlak 3 puanla ayrılmayı istiyor. Uzunca süredir küme düşme hattının için içerisinden çıkamayan Malatya temsilcisi son iki maçından puansız ayrılarak ligde kalma yolunda ağır yara aldı. Sarı kırmızılılarda tedavisi devam eden Barış Başdaş dışında tüm oyuncular antrenmanlara katılırken, Yılmaz Vural’ın performansından memnun kalmadığı ve Bodrumspor maçında kadroda yer vermediği Jospin Nshimirimana da takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Performansında ciddi düşüş gözlenen Burundili 21 yaşındaki ön libero oyuncusunun Yılmaz Vural’ın gözüne girmek için takımın antrenman saatleri dışında da çalıştığı kaydedildi.

Bodrumspor maçında ilk ciddi sınavını veren Yılmaz Vural, kadro tercihi ve tartışmalı hamlelerinin karşılığı 3-1’lik mağlubiyetle sonuçlandı. Bu sezon en çok top kaybı yaşadığı karşılaşmada, bazı sarı kırmızılı oyuncuların performansının geriye gittiği de gözlenmişti. Özellikle savunmada yapılan bireysel hataların faturasını kalesinde gördüğü gollerle ödeyen sarı kırmızılılarda Yılmaz Vural oyuncunlarının motivasyonu artırmanın yollarını arıyor.

BEŞİNCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Yeni Malatyaspor ile Adanaspor, daha önce Spor Toto 1.Lig’de olmak üzere 3 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 1’ini Adanaspor kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım tarihlerinde ilk kez 2015-2016 sezonunda Spor Toto 1.Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Adana’da oynanan karşılaşmayı Adanaspor 2-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor ile Adanaspor arasında bu sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlanmıştı.