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Jetmir Sessizce Gitti

Yeni Malatyaspor Kulübü geçen sezon kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Kosovalı oyuncu Jetmir Topalli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kendisine kulüp bulan Topalli çok geçmeden TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

jetmir sessizce gitti
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Jetmir Sessizce Gitti

Yeni Malatyaspor Kulübü geçen sezon kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Kosovalı oyuncu Jetmir Topalli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kendisine kulüp bulan Topalli çok geçmeden TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı kulübün sezon başında Bolu Abant’ta yaptığı iki ve üçüncü kamp programlarına katılan, kafileyle birlikte Malatya’ya gelerek takımla antrenmanlarını sürdüren Jetmir Topalli ile yollar ayrıldı. Lisansının çıkarılmaması nedeninin başka kulübe kiralık olarak gönderilmek istendiği yorumları yapılan Kosovalı oyuncunun Yeni Malatyaspor’dan umduğu ilgili görmediği kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği bunun üzerine karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin fesih edildiği öğrenildi. Geçen sezon büyük umutlarla bonservissiz şekilde Malatya ekibine transfer edilen, gelecek vaat eden oyuncular arasında gösterilen, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig’de 13 karşılaşmada 1, Türkiye Kupası’nda 4 maçta 3 gol kaydeden Jetmir Topalli’nin alternatif bir santrafor olabilecekken neden takımda istenmediği ise taraftarın kafasında soru işaretlerine neden oldu. Genç oyuncu için sosyal medyada taraftarlar destek mesajı içeren paylaşımlarda bulundu.

Aksoğan Tur

Öte yandan Yeni Malatyaspor’dan ayrılan oyuncu TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile 5 yıllık anlaşma sağladı.  İstanbulspor’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Profesyonel futbolcu Jetmir Topalli ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar (5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. İstanbulspor’a Hoş Geldin!” ifadelerine yer verdi.

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