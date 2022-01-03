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JASAT’ın 1 yıllık başarı karnesi

jasat’ın 1 yıllık başarı karnesi
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi, son bir yıl içerisinde müdahale ettikleri 366 olaydan 289’unu aydınlattı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekibinde görev yapan dedektifler, son bir yıl içerisinde birçok başarıya imza attı. Öncelikli görevleri faili meçhul olayların aydınlatılması olan JASAT ekibi, “kasten öldürme, nitelikli hırsızlık, gasp/yağma” olayları başta olmak üzere 366 olaya müdahale ederek 289’unu aydınlattı. Jandarma sorumluluk bölgesinde yıl içerisinde meydana gelen 6 kasten öldürme olayının tamamı da aydınlatıldı. Ayrıca hakkında yakalama kararı olan ve nitelikli suçlardan aranan 67 şahıs da yakalandı.

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