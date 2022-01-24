jasat, diyarbakır’da suç ve suçlulara geçit vermiyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 1 yıl içerisinde 65’i faili meçhul, 55’i de kasten adam öldürme olayı olmak üzere birçok olayı aydınlattı. Olaylarla ilgili yakalanan 207 şüpheliden 138’i tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, ‘Kasten Adam Öldürme, Ateşli Silahla Yaralama, Hırsızlık, Gasp, Yağma ve Dolandırıcılık’ suçlarından 65 faili meçhul olay aydınlatıldığı, 55’i “Kasten Öldürme” suçundan olmak üzere toplam 207 şüpheli yakalandığı bildirildi. Yakalan şüphelilerden 138’i tutuklandığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.