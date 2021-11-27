Japonya’dan Malatya’ya engelli minibüsü

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokol kapsamında hibe edilen 2 adet özel dizayn edilmiş mobil engelli minibüsü düzenlenen törenle hizmete alındı.

Kernek Külliyesi içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezi’nde düzenlenen ve iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından başlayan program sırasında bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, güneşin doğduğu ülkenin büyükelçisini, güneşin altın yumurtasının üretildiği ilde ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, “Önemli bir konuğumuzu, Japon Büyükelçimizi Malatya’da ağırlıyoruz. Güneşin doğduğu ülkenin büyükelçisini ağırlıyoruz. Güneşin altın yumurtası olan ürünün üretildiği yerde ağırlıyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehirde ağırlıyoruz. Seçkin insanların yaşadığı diyarda ağırlıyoruz. Japonya ile ülkemizin arasındaki dostluk çok eskilere dayanır. Japonya ve Türkiye iki kadim ve medeni bir millettir. Gelenek ve görenekle birlikte kültürlere baktığınız zaman Japonya insanı ile Türkiye insanının benzerliklerini görürsünüz” dedi.

“JAPONYA İLE İŞ BİRLİĞİ ORTAMINI BULDUK”

Gürkan açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Şu anda Japonya Büyükelçiliği ve JİCA ile yaptığımız projelerde 500 milyon TL’yi geçen faaliyetlerimiz var. Törenini yaptığımız özellikle sosyal içerikli bir proje olan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında engelli araçlarının hibe yoluyla bizlere temin edilmesinde Japon Büyükelçiliğimizin önemli öz verileri ve katkıları olmuştur. Bu çerçevede iki yeni aracımız Japon Büyükelçiliğimiz tarafından Büyükşehir Belediyemize hibe edilmiştir. Bu program kapsamı içerisinde bölge illerine hitap edecek engelli araçların tamiratı, bakımı, onarımı ve yenilerinin verilmesi noktasında Malatya bölge il hüviyetine bürünmüştür. Malatya’da Sivas’ın, Adıyaman’ın, Elazığ’ın, Bingöl’ün, Tunceli’nin ve Kahramanmaraş’ın ihtiyaçları olan engelli araçlarıyla ilgili bakım, onarım ve tamiratıyla ilgili iş ve işlemleri engelli atölyemizde yürütülmektedir. 8 engelli aracımızla birlikte Malatya’nın 13 ilçesine hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 2 bin vatandaşımız Japon Büyükelçiliğimizden hibe ile aldığımız araçlarla ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bütün kaynakları temin eden başta Japon Büyükelçiliğimize, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, İller Bankası Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.”

“JAPONYA TÜRKİYE DOSTLUĞU DAHA DA GÜÇLENMELİ”

Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun daha da güçlenmesini dileyen Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, “Malatya Valisi Sayın Aydın Baruş’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a ve tüm katılımcılara bizi bu güzel törene davet ettikleri için çok teşekkür ederim. Başta Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ve bugüne dek çaba gösteren herkese en derin saygılarımı sunarım. Bu araçların sağlık hizmetine erişmekte zorluk yaşayan kişilere çare olacağına ve bölgeyi sağlık alanında daha da büyüteceğine inanıyorum. Bu proje ile Japonya-Türkiye dostluğunun daha da güçlenmesini dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise “Malatya’da bin 218 engelli kardeşimiz özel sektörde, 437 kardeşimiz ise Kamu kurumlarında engelli kadrosunda istihdam edilmekte. Engelli kardeşlerimize yönelik olarak Merkezi Hükümetimiz tarafından sağlanan imkânların yanında, onların sosyal hayata aktif olarak katılımlarını ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri güçlükleri aşmalarını sağlamak için yerel yönetimler tarafından yapılan çalışmalar da büyük önem taşımaktadır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından engelli vatandaşlarımızın bireysel ve toplu ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Japonya Büyükelçiliğinin katkılarıyla temin edilen özel ulaşım araçlarının hizmete alınması engellilerimize verilen önemin bir göstergesidir. Bu münasebetle, bugün teşrifleriyle İlimizi onurlandıran Japonya Büyükelçisi Sayın Suzuki Kazuhiro nezdinde araçların teminini sağlayan Japonya Devletine Malatya halkı ve engelli vatandaşlarımız ile aileleri adına teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların arından 2 adet özel dizayn edilmiş mobil engelli minibüsü törene katılanlar tarafından kurdele kesilerek hizmete alındı. (Bülten)