jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

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Jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa, İzmir, Bilecik ve Kayseri İl Jandarma Komutanlıklarınca tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda Roma dönemine ait kaya mezar odası ve mezar steli, farklı dönemlere ait 3 bin 50 sikke ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.
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