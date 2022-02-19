DOLAR

13,6511$% 0.49

EURO

15,4798% 0.05

STERLİN

18,5908£% 0.22

GRAM ALTIN

832,34%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.353,00%0,59

BİTCOİN

548165฿%-1.73281

Öğle Vakti a 12:46
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Jandarmanın asayiş uygulamalarında 56 şüpheli yakalandı

Jandarmanın asayiş uygulamalarında 56 şüpheli yakalandı

jandarmanın asayiş uygulamalarında 56 şüpheli yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın il genelinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 16 Şubat tarihinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. 113 tim ve 437 personelin katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması yapılırken, denetimlerde 5 bin 412 kişinin sorgulandığını, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığı açıklandı.

Öte yandan denetimlerde 2 bin 55 aracın denetlendiği, 63 bin 466 liralık cezai işlem uygulandığı ve 21 aracın da trafikten men edildiği aktarıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Mardin’de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.