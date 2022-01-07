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Anasayfa / Asayiş / Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Samsun’da jandarma ekiplerini takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KDM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edilen H.K.’nin (24) ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 35 gram metamfetamin maddesi, 89 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.M. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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