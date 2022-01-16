jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli denetim

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında sivil kıyafetlerle denetim yaparak kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguladı.

Manisa il Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarında araç sürücüleri ve yolcuların trafik kurallarına uygun olarak davranıp davranmadıkları sivil kıyafetli ekiplerce denetlendi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin araçları jandarma kontrol noktalarında durdurularak sivil kıyafetli ekipler tarafından bilgilendirme yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı. Denetimlerde özel halk otobüsü şoförünün yolculuk esnasında emniyet kemeri takıp takmadığı, aynı zamanda da trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol edildiği bilgisini veren ekipler yolcuları da uyararak bu tip durumlarda kendi iç emniyet mekanizmalarını çalıştırarak 112’yi arayıp kural ihlallerini bildirmelerini istedi. Kurallara uyan şoförlere de ekipler tarafından teşekkür edildi.

Denetimler ilerleyen günlerde de devam edeceği açıklandı.