Jandarmadan silah ticaretine geçit yok

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ticareti ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Darende ilçesi Yeşiltaş, Ayvalı ve Irmaklı Mahallelerinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen beş zanlıya yönelik operasyon düzenledi. Yedi ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda çeşitli ebat ve çaplarda çok sayıda silah ile bu silahlara ait mermi, bir adet kama ve beş adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda göz altına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.