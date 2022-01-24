jandarmadan kış lastiği denetimi

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Zonguldak’ta jandarma ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince il genelinde eş zamanlı olarak Kış Lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde, kış lastiği kullanımı konusunda sürücüler, Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde diş derinliği 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise diş derinliği 1,6 mm’den az olmayacağı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Gercüş’te köylerdeki hastaların imdadına Özel İdare ve sağlık ekipleri koşuyor
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