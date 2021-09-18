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Anasayfa / Asayiş / Jandarma’dan Kenevir Operasyonu

Jandarma’dan Kenevir Operasyonu

Malatya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 400 gram kubar esrar, kenevir bitkisi ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

jandarma’dan kenevir operasyonu
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Jandarma’dan Kenevir Operasyonu

Malatya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 400 gram kubar esrar, kenevir bitkisi ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı öğrenildi. Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi’nde, 1 şahsın bahçesinde yapılan arama sonucunda, 2 kilo 400 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet otomatik av tüfeği, 27 adet av tüfeği kartuşu, 63 adet 9 milimetre fişek, 24 adet 7.65 milimetre fişek, 8 adet 38 kalibre fişek, 2 adet 5.56 milimetre fişek, 1 adet 12.7 milimetre fişek ve 5 adet gama ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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jandarma’dan kenevir operasyonu

jandarma’dan kenevir operasyonu

(İHA)

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