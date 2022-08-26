Jandarmadan “Kadına El Kalkamaz” Semineri

Malatya İl Jandarma Komutanlığı şehrin huzur ve güvenliği için çalışmalarını devam ettiriyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Ekipleri tarafından eğitimler devam ediyor. Çalık Denim Tekstil Fabrikası’nda çalışan 267 erkek ve 23 kadın personele Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacı ile “Kadına El Kalkamaz” sloganıyla KADES ve 6284 sayılı kanun çerçevesinde bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı. (Bülten)