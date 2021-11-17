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Anasayfa / Asayiş / Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu

Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu

Malatya’da Jandarma tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlenip, çok sayıda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.

jandarma’dan kaçak sigara operasyonu
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Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu

Malatya’da Jandarma tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlenip, çok sayıda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Battalgazi İlçesinde sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsa operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve makaron ele geçirildi.
Şüpheli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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(İHA)

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