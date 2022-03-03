DOLAR

14,1427$% 0.35

EURO

15,6629% -0.47

STERLİN

18,9097£% -0.27

GRAM ALTIN

877,66%0,64

ÇEYREK ALTIN

1.428,00%0,42

BİTCOİN

599919฿%-4.14864

İmsak Vakti a 05:32
Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

jandarmadan kaçak sigara operasyonu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Erzincan’da jandarma ekiplerince iki farklı adrese düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olayları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçe mülki sınırları içerisinde ikamet eden bir şahsa ait iki farklı adreste yapılan aramada; 17.388 gr. kıyılmış açık tütün, 19 paket 1’er kg’lık paketler halinde mükerrer bandrollü kıyılmış tütün, 280 adet makarona basılı bandrolsüz sigara, 32 adet elektronik sigara kartuşu, 1000 adet şeffaf kilitleme poşeti, 177 adet bandrolsüz 1 kg’lık boş tekel paketi ele geçirildi.

Olayın şüphelisi M.A isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Marmaris’teki uyuşturucu baskınında 1 şüpheli tutuklandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.