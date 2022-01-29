DOLAR

13,5513$%-0.96

EURO

15,1222%-0.94

STERLİN

18,1617£%-0.88

GRAM ALTIN

777,23%-1,36

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,07

BİTCOİN

514700฿%4.1324

Akşam Vakti a 17:52
Malatya PARÇALI BULUTLU -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Jandarmadan kaçak içki operasyonu

jandarmadan kaçak içki operasyonu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak içkiler ele geçirildi.

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda kargo paketi içerisinde 30 litre Etil Alkol ile bir araçta yapılan aramada kaçak olarak imal edilmiş 2 adet 750 ml votka, 2 adet 1000 ml Rakı ve doluma hazır 2 adet boş şişe ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Kurucaşile ilçesine bağlı Alapınar köyünde ikamet eden E.T (55) isimli şahsın kaçak alkol üretimi yapmak için İzmir’den kargo firması aracılığıyla kaçak alkol getireceği ve kaçak alkolleri piyasaya süreceği istihbaratını alan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Amasra Cumhuriyet Savcılığının arama kararına istinaden yapılan operasyonda E.T isimli şahsın İzmir ilinden kargo şirketi aracılığıyla aldığı paketler ele geçirildi. Kargo paketi içerisinde yapılan aramalarda 30 litre Etil Alkol ile şahsın kullanımda bulunan araçta yapılan aramada ise kaçak olarak imal edilmiş içime hazır vaziyette bulunan 2 adet 750 ml Votka, 2 adet 1000 ml Rakı ve doluma hazır 2 adet boş şişe ele geçirildi.

E.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Muğla’da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.