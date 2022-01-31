jandarmadan düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması

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Mersin’de, düzensiz göçe yönelik huzur uygulamasında 6 bin 361 kişi kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması yaptı. 259 personelin katılımıyla 86 noktada yapılan uygulamada 6 bin 361 şahsı kontrol edildi. Uygulama sonucunda 142 düzensiz göçmen hakkında ikamete tabi olduğu adreste bulunmamak ve kimlik taşımamaktan 181 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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