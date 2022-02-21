jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu

13,6366$% -0.11
15,5065€% 0.24
18,6025£% 0.15
831,83%-0,04
1.355,00%0,29
533405฿%2.02408
Antalya’da yurt dışından getirilen ve Türkiye’de kalma süresi geçen 8 araca jandarma tarafından el konuldu.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipler, 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gümrük süresi dolmuş araçların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Jandarma Trafik Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda; Almanya, Polonya, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Macaristan ve Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapan çeşitli marka ve modellerde toplam 8 aracın yasal gümrük süresinin dolduğunu tespit etti. Jandarma trafik timlerince tespiti yapılan 8 araç yakalanarak Gümrük Müdürlüklerine teslim edildi.
Kadıköy’de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.