DOLAR

13,8940$%0.26

EURO

15,7059%0.27

STERLİN

18,8205£%0.29

GRAM ALTIN

799,57%0,77

ÇEYREK ALTIN

1.300,00%-0,08

BİTCOİN

582383฿%-1.38355

Akşam Vakti a 17:27
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber

Jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber

jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri şiddet mağduru kadınlar ve rütbeli jandarma personeli eşlerine KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Toplantıda, jandarmanın kadınların yanında olduğu vurgusu yapılırken etkinliğe katılanlara KADES baskılı ayna hediye edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 6 Ocak Perşembe günü Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde hakkında koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilen şiddet mağduru kadınlara ve Karakol Komutanlığı rütbeli personel eşlerine KADES, Aile İçi Şiddet ve Kadına karşı şiddet konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Şiddet mağduru kadınlara ‘Jandarma yalnızca kolluk kuvveti olarak değil, Jandarma rütbeli personel eşleri ile de yanlarında olduklarını hissettirmek, moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amaçlandı. Faaliyet bitiminin ardından şiddet mağduru kadınlara ve rütbeli personel eşlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte, ”Hayat bir ayna gibidir. Gülümserseniz o da size gülümser. Baktıkça gülümseyin.” Vurgusu yapmak amacıyla KADES baskılı ayna hediye edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.