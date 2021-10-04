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Jandarma şehit ailelerini unutmadı

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ‘Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

jandarma şehit ailelerini unutmadı
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Jandarma şehit ailelerini unutmadı

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ‘Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, ‘Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla anlamlı bir faaliyete imza attı. Ekipler, Battalgazi İlçesindeki yaşlı şehit ailelerine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit aileleriyle sohbet ederek, bir isteklerinin olup olmadığını soran jandarma ekipleri, çiçek takdim etti. Duygu dolu anlarında yaşandığı ziyarette, şehit aileleri jandarma ekiplerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. (Bülten)

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