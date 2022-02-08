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Jandarma, Roma Dönemi’ne ait 3 mezar taşı ele geçirdi

jandarma, roma dönemi’ne ait 3 mezar taşı ele geçirdi
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 3 parça mezar taşı ele geçirildi. Mezar taşını gizlediği belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Hisarçandır Mahallesi Kömür Ocağı mevkiinde ormanlık alan içerisinde tarihi eser nitelikli heykel olduğu istihbaratına ulaştı. Bölgede araştırma yapan ekipler, doğal kaya parçasının altına gizlenmiş 3 parça halinde Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirdi. Jandarma taşları S.G.’nin sakladığını belirledi. Mezar taşları ise incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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