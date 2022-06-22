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Anasayfa / Spor / Jandarma komutanlığına anlamlı ziyaret

Jandarma komutanlığına anlamlı ziyaret

Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Yönetimi Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti

Jandarma komutanlığına anlamlı ziyaret
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MURAT İPEKTEN

Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Yönetimini, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ve Jandarma personeli karşıladı. Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen ziyarette yaptığı konuşmada, ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini, büyük bir özveriyle sağlayan Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Görevlerini şerefle yerine getiren Jandarma Teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyorum.  İlimizin huzur ve güvenin sağlanmasında gösterdikleri özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Ercan Altın ve jandarma personellerimize teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Yönetimine teşekkür etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen günün anısına ve Oryantiring Federasyonuna desteklerinden ötürü Kıdemli Albay Ercan Altın’a Teşekkür plaketi takdim etti.

 

 

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