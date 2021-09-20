Jandarma kenevir ve esrar ele geçirdi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 44 kök yasa dışı ekilmiş kenevir ile 250 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı’ ile ilgili istihbarı bir çalışma yürüttü. Ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında, Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi’nde ikamet eden bir kişinin evinin bahçesinde kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; 44 yasa dışı ekilmiş kök kenevir bitkisi, 250 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

(Bülten)

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