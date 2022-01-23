jandarma karbonmonoksit gazından zehirlen 3 kişiye ulaştı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince alındı. Jandarmanın arazi aracına bindirilen 3 kişi daha sonra Besni ilçe Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada tedavi altına alınan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.