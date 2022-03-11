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Anasayfa / Asayiş / Jandarma kaçak sigara avında

Jandarma kaçak sigara avında

jandarma kaçak sigara avında
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekipleri bir adrese düzenlediği operasyonda evin gizli bölmelerine saklanmış makaron ve tütün sarmada kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’nde C.A. (33) isimli şahsın işlettiği işletmede kaçak sigara satışı yapıldığı duyumunun alınması üzerine Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada, işletme içerisinde bulunan mobilya ve duvarlara yapılan gizli bölmelere yerleştirilmiş şekilde, 4 adet manuel sigara sarma makinesi, 20 bin 210 adet dolu makaron, bin 200 adet boş makaron, 210 adet bandrolsüz puro, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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