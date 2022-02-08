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Anasayfa / Asayiş / Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
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Zonguldak’ta 2 şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin ve 53 gram sıvı uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesi Gürbüzler köyü mevkiinde, bir araçta ve içerisinde bulunan 2 şahıs üzerinde yapılan aramada; 10 gram metamfetamin ve 53 gram içerisinde sıvı madde bulunan uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. İfadesi alınan şahıslar serbest bırakıldı.

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