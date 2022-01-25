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Anasayfa / Asayiş / Jandarma ekiplerinden tır sürücülerine kumanya

Jandarma ekiplerinden tır sürücülerine kumanya

jandarma ekiplerinden tır sürücülerine kumanya
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KOCAELİ (İHA) – İstanbul’a geçişi yasak olan ağır vasıta araçlar, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kısmında bekletiliyor. Gişelerde denetimini aralıksız sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de, sürücülere çay ve kumanya ikramlarında bulunuyor.

Yoğun kar yağışından dolayı yol güzergahlarında seyahat eden vatandaşların mağdur olmaması için tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Bu kapsamda, Kuzey Marmara Otoyolu’nda kar lastiği bulunmayan ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Gişelerde denetimlerini aralıksız sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücülere çay ve kumanya ikramlarında bulunuyor.

“Temel ihtiyaçlarımız karşılanıyor”

Tır sürücüsü Erkan Tekel, “Biz burada bekletilirken temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında hiç bir sıkıntı yaşamadık. Temel ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Bazı insanlar dert yanıyor ama ekipler gerçekten olağanüstü bir şekilde çalışıyor. 10-15 senedir tır şoförlüğü yapıyorum daha önce böyle bir durum ile karşılaşmadım. Bu İstanbul için senelerdir görülmemiş bir durum. İnşallah çözülecek, yoğun bir şekilde çalışılıyor. Yolumuz açılırsa gideceğiz” ifadelerini kullandı.

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