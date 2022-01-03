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Anasayfa / Asayiş / Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi

Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi

jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi
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Osmaniye’de “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi kapsamında annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu İle Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince proje kapsamında merkeze bağlı köylerde 27 anne ve anne adaylarına eğitim verildi. Projede, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için kadınlara broşür dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitim programında katılımcılara, 18 yaş ve altı çocukların uyuşturucu maddeyle tanışma yaşında olduğu ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak, annelerin çocuklarını iyi tanımalarını ve sosyal hayat çevrelerini de iyi bilmeleri gerektiğini söyledi.

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