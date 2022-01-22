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Anasayfa / Asayiş / Jandarma ekipleri hasta kurtarmaya devam ediyor

Jandarma ekipleri hasta kurtarmaya devam ediyor

jandarma ekipleri hasta kurtarmaya devam ediyor
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Tunceli’nin Hozat ilçesinde kar nedeni ile köyde mahsur kalan hasta, jandarma ve İl Özel İdaresinin çalışmaları sayesinde kurtarıldı.

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Karaçavuş köyü Esenevler mezrasında dün gece rahatsızlanan Ö.S.’nin yakınları, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Yolun kapalı olduğu bilgisinin alınmasının ardından jandarma, İl Özel İdare ve belediye ekipleri harekete geçti. Köy yolunun uzun uğraşlar sonucu açılmasının ardından hasta, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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