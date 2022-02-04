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Anasayfa / Asayiş / Jandarma ekipleri, anne ve yavru köpeklere sahip çıktı

Jandarma ekipleri, anne ve yavru köpeklere sahip çıktı

jandarma ekipleri, anne ve yavru köpeklere sahip çıktı
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Elazığ’da jandarma ekipleri metruk bir binada yavrulayan köpeğe sahip çıktı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, soğuk ve yağışlı havada yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarını unutmadı. Kar ve soğuktan etkilenen köpeklere mama bırakan ekiplerin dikkatini metruk bir binada doğum yapan köpek çekti. Yavru köpekler, bulunduğu yerden alınarak tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürülerek tedavisi yaptırıldı. Sahipsiz köpek ve yavruları daha sonra Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım evinde teslim edildi.

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