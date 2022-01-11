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Anasayfa / Asayiş / Jandarma baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Jandarma baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

jandarma baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma ekipleri tarafından bir geri dönüşüm iş yerinde yapılan baskında ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Çerkeztaşköprü Köyünde faaliyet gösteren geri dönüşüm iş yerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulunduğu yönünde alınan istihbari bilgiler sonrası arama yapıldı. Aramada 45 gram kubar esrar, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız Browning ibareli 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör. 1 adet Kral Magnum markalı ruhsatsız av tüfeği, 5 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği. 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam ve plastik aparat. 1 adet 30 cm boyutunda çift tarafı keskin kama şeklinde bıçak, 30 cm boyutunda beyaz saplı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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