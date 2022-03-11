İzollu muhtarlar ‘Gülçek’ dedi

ÜMHAN AYAZ

İzollu Muhtarlar Derneği, Kale Muhtarlar Derneği ile birleşti. Yapılan Olağan Genel Kurul’da 2 listenin yarıştı ve Emir Gülçek Başkanlık görevine getirildi.

İzollu Muhtarlar Derneği, Kale Muhtarlar Derneği ile birleşti. Derneklerin birleştirilmesinden sonra gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da 2 liste yarıştı. Seçimden sonucuna göre 3 dönemden bu yana Akça Mahallesi Muhtarı Emir Gülçek başkanlık görevine getirildi.

Başkanlık görevine kendisini getiren üyelere teşekkür eden Gülçek, bu seçimde herkesin kazandığını söyledi.

“GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ”

“Bu seçimin bir kaybedeni yok. Hepimiz dost ve arkadaşız” diyen Gülçek, “İzollu ve Kale Muhtarlar Dernek Kurucu Üyesiyim. Dernekler birleşince 28 muhtarın katıldığı Genel Kurul’da İzollu Muhtarlar Derneği’ne yeniden seçildim. Kale için yapacağımız çok iş var. Gerek Mülki amirimiz,kaymakamımız gerekse de belediye başkanımızın desteğiyle güzel şeyler yapacağız. Birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Kale ilçemiz için bugünden sonra canı gönülden hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.