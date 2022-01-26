i̇zmir’de tarihi binada yangın paniği

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir binada çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 19.00 sıralarında Tuzcu Mahallesi 770 Sokak’ta bulunan 3 katlı tarihi bir binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz belli olmayan bir sebepten çıkan yangında alevleri ve dumanları gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

3 kişilik aile yaşıyordu

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaptı. Alevlerin sardığı dairede 3 kişilik yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı ancak yangın esnasında evde olmadıkları öğrenildi. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.