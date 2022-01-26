DOLAR

13,6090$%0.84

EURO

15,3185%0.4

STERLİN

18,3397£%0.56

GRAM ALTIN

798,67%-0,28

ÇEYREK ALTIN

1.288,00%-0,23

BİTCOİN

528230฿%5.1757

İmsak Vakti a 06:06
Malatya KAPALI -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / İzmir’de tarihi binada yangın paniği

İzmir’de tarihi binada yangın paniği

i̇zmir’de tarihi binada yangın paniği
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir binada çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 19.00 sıralarında Tuzcu Mahallesi 770 Sokak’ta bulunan 3 katlı tarihi bir binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz belli olmayan bir sebepten çıkan yangında alevleri ve dumanları gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

3 kişilik aile yaşıyordu

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaptı. Alevlerin sardığı dairede 3 kişilik yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı ancak yangın esnasında evde olmadıkları öğrenildi. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bariyerlere ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.