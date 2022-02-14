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Anasayfa / Asayiş / İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’de şüpheli ölüm

i̇zmir’de şüpheli ölüm
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde, rahatsızlanması sonucunda hastaneye kaldırılan Duygu Huriye A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Bengisu Mahallesi’nde 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde oturduğu sırada rahatsızlanan Duygu Huriye A., (21) Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın kanında uyuşturucu madde olduğu öne sürüldü. Genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duygu Huriye A.’nın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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