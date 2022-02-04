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İzmir’de sokak ortasında ‘bağırma’ tartışması kanlı bitti: 1 ölü

i̇zmir’de sokak ortasında ‘bağırma’ tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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İzmir’in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağırmaya başlayan ve bunun üzerine sokakta bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen şahıs, çıkan kavgada göğsünden bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Ufuk Mahallesi 913/1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Erdoğan (25) yanındaki arkadaşı ile evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokak ortasında dairede bulunan karısına bağırıp hakaretler savurmaya başlayan Erdoğan’ı, mahallenin 3 genci ‘sokak ortasında bağırma’ yönünde ikaz etti. Bunun üzerine Erdoğan ile gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.D. (23) tarafından göğsünden bıçaklanan Erdoğan kanlar içerisinde yere yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayeti itiraf etti

Polis ekiplerince kavgaya karışan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. A.D., karakoldaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ederken, savcının incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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