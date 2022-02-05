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İzmir’de sokak ortasında ‘bağırma’ iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama

i̇zmir’de sokak ortasında ‘bağırma’ iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama
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İzmir’in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağıran ve bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen gencin, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Olay, 4 Şubat saat 23.45 sıralarında Ufuk Mahallesi 913/1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Erdoğan (25) yanındaki arkadaşı ile evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokak ortasında dairede bulunan karısına bağırıp hakaretler savurmaya başlayan Erdoğan’ı, mahallenin 3 genci ‘sokak ortasında bağırma’ yönünde ikaz etti. Bunun üzerine Erdoğan ile gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.D. (23) tarafından göğsünden bıçaklanan Erdoğan kanlar içerisinde yere yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 zanlı tutuklandı

Polis ekiplerince kavgaya karışan 3 genç ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, A.D., ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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