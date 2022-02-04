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İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti

i̇zmir’de silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
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İzmir’in Buca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan müzisyen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Yiğitler Mahallesi 337 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Şener Esen, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yıkıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis tarafından çevre güvenliği alınırken, sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Esen, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Şener Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Esen’in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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