i̇zmir’de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’in Buca ve Konak ilçelerinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda el yapımı tabanca, pompalı tüfek, 275 adet tabanca mermisi ve 1 adet pala ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, S.Y. isimli şüphelinin Buca ilçesindeki evi ile R.Y. ve Ö.D., isimli şahısların Konak ilçesindeki ev adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 7 adet el yapımı tabanca, 275 adet tabanca mermisi, 17 adet pompalı tüfek ve 1 adet pala ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.