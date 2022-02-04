i̇zmir’de polisten tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kazak kazı yapan 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kırsal Tosunlar Mahallesi’nde arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sarp araziye yaya olarak giden ekipler, bölgeye Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. F.A., L.Ç., M.Ö., M.T., E.A., R.A., T.A., A.D. ve T.Y. adlı 9 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada 1 el jeneratörü, 1 el dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, çekiç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.