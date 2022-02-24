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Anasayfa / Asayiş / İzmir’de polisi ve ESHOT çalışanlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı

İzmir’de polisi ve ESHOT çalışanlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı

i̇zmir’de polisi ve eshot çalışanlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde servise binme nedeniyle çıkan kavgada, 7 ESHOT personeli ve 1 polis memuru yaralandı. Polis ekiplerince, yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Polat Caddesi 9027 Sokak’ta meydana geldi. ESHOT personeli servis beklediği sırada araca binmeye çalışan S.G.K. (19) ve M.A. (19) ile ESHOT personeli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri de saldırıya uğradı. Olayda, 1 polis ve 7 ESHOT personeli yaralandı. Yaralananlar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olaya müdahale eden polis memuru Ömer Ü. ile ESHOT personeli Özer A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. ESHOT personelleri; Mustafa E., Serdal Ö., İlker T., Onur C., Hakan Ö. ve Muhammed A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerinden kaçan saldırganlar, polis ekiplerince kısa süre içerisinde suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, yakalanan S.G.K. ve M.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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