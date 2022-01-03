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İzmir’de otomobil içinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış erkek cesedi bulundu

i̇zmir’de otomobil içinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış erkek cesedi bulundu
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde iki şüpheli, ağzı ve yüzü bezle kapatılmış içerisinde tabancayla vurulmuş halde erkek cesedi bulunan otomobili sokak ortasından terk edip kaçtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli şahıs tarafından üstünde plakası bulunmayan Fiat marka araç sokak ortasında terk edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, sokak ortasında duran otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince araç içerisinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış halde tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde ise otomobilin plakasının 35 ASL 183 olduğu tespit edildi.

Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor

Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan çalışmalarda bir adet pompalı tüfek bulunurken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin ise İbrahim Kırık (20) olduğu belirlendi. Otomobili sokak ortasından terk edip kaçan şüpheli şahısları yakalamak içinse geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemelerinin ardından Kırık’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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