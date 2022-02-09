i̇zmir’de kıskıvrak yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

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İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu satıcıları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında kimliği belirlenen M.N.C., S.D., V.S. ve M.Ç. adlı 4 şüphelinin bir araç içerisinde olduğu ve ilçe merkezinde bulunduğu öğrenildi. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araca operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üzerinden bir miktar metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis
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