i̇zmir’de kıskıvrak yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu satıcıları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında kimliği belirlenen M.N.C., S.D., V.S. ve M.Ç. adlı 4 şüphelinin bir araç içerisinde olduğu ve ilçe merkezinde bulunduğu öğrenildi. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araca operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üzerinden bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.