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Anasayfa / Asayiş / İzmir’de kan davalısı tarafından silahla vurulan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir’de kan davalısı tarafından silahla vurulan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

i̇zmir’de kan davalısı tarafından silahla vurulan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
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İzmir’in Buca ilçesinde, aralarında kan davası olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulan şahıs, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi’nde bulunan ganyan bayiinde meydana geldi. İbrahim Dağ (47), ganyan bayiinde bulunduğu esnada, aralarında kan davası olduğu öğrenilen E.Y. (36) ile karşılaştı. Belindeki tabancasını çıkaran E.Y., İbrahim Dağ’a ateş ederek kaçtı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Dağ, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli E.Y. ise Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Öte yandan, durumu ağır olan Dağ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Dağ’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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