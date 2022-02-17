DOLAR

13,5994$% -0.03

EURO

15,4817% -0.08

STERLİN

18,5085£% 0.04

GRAM ALTIN

817,06%-0,16

ÇEYREK ALTIN

1.327,00%-0,22

BİTCOİN

599102฿%-1.34171

İmsak Vakti a 05:49
Malatya KAPALI -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / İzmir’de kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheliye işlem yapıldı

İzmir’de kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheliye işlem yapıldı

i̇zmir’de kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheliye işlem yapıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İzmir’de kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan 15 ayrı kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 18 şüpheliye işlem yapıldığı belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 7 – 13 Şubat tarihleri arasında 15 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 30 bin 040 doldurulmuş makaron, 107 bin 600 boş makaron, 406 kaçak sigara, 28 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 055 puro, 600 litre etil alkol, 4 bin 303 litre kaçak akaryakıt, 936 paket nargile melası, 172 paket pipo tütün, 836 paket ısıtılmış sigara, 33 elektronik sigara, 2 bin 538 elektronik sigara likiti ve 1 bin 080 muhtelif emtia (likit şişesi ve kapağı) ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 18 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Adana’da pastane yangında kül oldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.