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Anasayfa / Asayiş / İzmir’de kaçak kazı operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

İzmir’de kaçak kazı operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

i̇zmir’de kaçak kazı operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9 şüpheliyi suç üstü yakaladı. Öte yandan operasyonda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kırsal Tosunlar Mahallesi’nde bulunan bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sarp araziye yaya olarak giden ekipler, bölgeye Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından F.A., L.Ç., M.Ö., M.T., E.A., R.A., T.A., A.D. ve T.Y. adlı 9 şüpheli, kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada, 1 el jeneratörü, 1 el dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, çekiç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

Kayaları patlatarak define arıyorlarmış

Öte yandan yapılan aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat maddesi, 6 adet el yapımı patlayıcı madde, yaklaşık 5 metre uzunluğunda patlayıcı madde üzerindeki kablolarla aynı şekilde olan kablo da ele geçirildi. Şüphelilerin patlayıcı maddelerle kayaları patlatarak define aradıkları öğrenildi.

Suç üstü yakalanan 9 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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