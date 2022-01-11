DOLAR

13,8528$%0.12

EURO

15,7407%0.38

STERLİN

18,8867£%0.43

GRAM ALTIN

807,05%0,86

ÇEYREK ALTIN

1.308,00%0,75

BİTCOİN

587284฿%3.45669

İmsak Vakti a 06:10
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / İzmir’de iş yerinde 2 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’de iş yerinde 2 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

i̇zmir’de iş yerinde 2 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İzmir’in Torbalı ilçesinde iş yerlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kilo 172 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği uygulamalarda durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Sürücünün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine araçta yapılan aramada 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliyi sorgulayan polis ekipleri, ilçe merkezinde bazı iş yerlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, toplam 2 kilo 172 gram esrar maddesi, 1 av tüfeği ve 12 adet dolu fişek ele geçirdi.

2 kişi tutuklandı

Öte yandan polis ekipleri tarafından olaylarla ilgili gözaltına alınan L.Ç. ve R.S., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ümraniye’de kontrolden çıkan okul servisi 4 araca çarptı: 3 öğrenci yaralandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.