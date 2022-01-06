i̇zmir’de ikiz kulelerde yangın paniği: 3 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki ikiz kulelerin 37. katında bulunan ofiste şöminenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında 3 kişi kişi yaralanırken, yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde Adalet Mahallesi Manas Bulvarı üzerinde bulunan 200 metre yükseklikteki 46 kattan oluşan Folkart Towers isimli ikiz kulelerin A blokunun 37. katında çıktı. İddiaya göre, ofis içerisinde bulunan sıvı yakıt ile çalışan şöminenin çakmakla yakılmak istenmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangını kendi imkanları ile söndürmek isteyen ofis içerisindeki D.T. (26) isimli kadın ile İ.M.T. (36) ve H.T. (50) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılardan 2’sinin durumu ağır

Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, binanın kendi yangın söndürme sistemi tarafından söndürülürken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan durumu ağır olan D.T. ve İ.M.T., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, H.T. ise İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan D.T. ve İ.M.T’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri daire içerisinde soğutma çalışmalarını tamamlarken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.