DOLAR

13,6131$% 0.07

EURO

15,3947% 0.11

STERLİN

18,4335£% 0.1

GRAM ALTIN

818,64%0,10

ÇEYREK ALTIN

1.329,00%0,15

BİTCOİN

574675฿%0.17371

İmsak Vakti a 05:51
Malatya AZ BULUTLU -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / İzmir’de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İzmir’de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

i̇zmir’de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İzmir’in Foça ilçesinde bir tekneye insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda 197 kaçak göçmen ve 10 insan kaçakçısı yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir’de deniz yoluyla göçmenlerin yurt dışına kaçırılmasını organize eden suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Foça ilçesinden çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya’ya kaçırılacağının bilgisini aldı. Bunun üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İHA destekli operasyonun düğmesine basıldı. Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekne insansız hava aracıyla tespit edildi. Organizatörler tespit edildiklerini anlayınca tekneye geldikleri öğrenilen 29 göçmeni beklemeden hareket etti. Teknedeki 197 kaçak göçmen ve 10 insan kaçakçısı yakalanırken, 29 göçmen de Foça ilçesi yakınlarında jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yakalandı. Toplamda yakalanan göçmen sayısının 226 olduğu bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Irak uyruklu P.K., İran uyruklu H.H.N., H.G. ve K.A adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.B., S.E., E.E., İ.T., H.K. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kaza yapan yakıt yüklü tanker ekipleri alarma geçirdi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.